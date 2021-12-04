Логинова утверждена на пост гендиректора РУСАДА

Вероника Логинова утверждена на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Конкурс на должность генерального директора Российского антидопингового агентства открылся 25 октября, прием заявок завершился 15 ноября. Конкурс по отбору кандидатов проводился в два этапа. Сначала были изучены анкеты и документы претендентов на предмет достоверности и соответствия квалификационным требованиям, на втором этапе претенденты должны были пройти тестирование, а также собеседование с конкурсной комиссией.

Избранный генеральный директор РУСАДА будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа в России и за рубежом, взаимодействуя с государственными органами, бизнесом, некоммерческими организациями и спортсменами. Одно из требований к кандидату на эту должность - отсутствие связи с профессиональным спортом во избежание конфликта интересов.