Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила, что США объявили дипломатически бойкот Олимпиаде-2022

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден принял решение о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», - приводит слова Псаки «Известия».

Добавим, что данный санкции не затронут американских спортсменов.

Также напомним, что примеру США могут последовать Великобритания и Австралия.