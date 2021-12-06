Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила, что США объявили дипломатически бойкот Олимпиаде-2022

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден принял решение о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.
«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», - приводит слова Псаки «Известия».
Добавим, что данный санкции не затронут американских спортсменов.
Также напомним, что примеру США могут последовать Великобритания и Австралия.
источник: «Известия»