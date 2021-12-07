Китай вынес США строгое представление в связи с бойкотом американской делегацией Олимпиады в Пекине.

Как сообщает ТАСС, МИД КНР требует от американской стороны перестать политизировать спорт, поскольку это может нанести серьезный вред отношениям двух стран. Кроме того, китайские власти пообещали предпринять решительные ответные меры.

В то же время, в китайских СМИ отмечают, что Олимпийские игры ничего не потеряют от того, что на них не будет представлена официальная делегация США. Журналисты и официальные лица также отмечают, что большинство из тех, кто входил в состав делегации, по китайским меркам считаются контактировавшими с зараженными COVID-19, поэтому эпидемиологическая обстановка в стране от такого бойкота только выиграет.

Напомним, Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.