Власти Новой Зеландии не будут присутствовать на Олимпиаде в Пекине

Заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон сообщил о том, что дипломатические представители страны не будут находиться на Олимпийских играх 2022 года.

Отмечается, что главной причиной данного решения является тяжелая эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом. Ранее стало известно, что США отказались отправлять свою официальную делегацию на Олимпиаду.

– Ранее мы уже дали понять всем, что на министерском уровне наша страна не будет присутствовать на ОИ-2022. Есть ряд причин, но в основном это связано с пандемией коронавируса, а также тем, что логистика путешествий не способствуют подобным поездкам из-за Covid-19, – цитирует Робертсона 1News.

Напомним, что ОИ-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.