В Госдуме прокомментировали дипломатический бойкот американской делегацией Олимпиады в Пекине

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение американских властей организовать дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.

«В Олимпийских играх участвуют национальные олимпийские комитеты, спортсмены, тренеры, а дипломаты - нет. Решение США - очередное «фэ». А вы вспомните, что устраивали они перед Олимпиадой 2008 года в Пекине? Сразу же возникли и поднялись проблемы с Тибетом. С 2008 года мы (потом) про Тибет больше ничего не слышали. Решение принято, чтобы лишний раз о себе напомнить. Что это меняет - регламент соревнований или участие спортсменов? Как может повредить Олимпийским играм?», - приводит слова Родниной «РИА Новости».

Напомним, 6 декабря Белый дом официально объявил о том, что американская делегация официальных лиц не будет посещать Олимпиаду, объявив, таким образом, дипломатический бойкот. Вслед за этим аналогичное решение приняли власти Новой Зеландии, которые сослались на тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

В самом Китае ответили, что проведение соревнований никак не пострадает от отсутствия на ней высокопоставленных американских чиновников.

Олимпиада в Пекине пройде с 4 по 20 февраля.