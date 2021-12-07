«Пофиг, меньше народу - больше кислороду»: Губерниев - о дипломатическом бойкоте США Олимпийских игр

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине со стороны США.

«Жаль, конечно. Зная любовь Байдена к биатлону, я рассчитывал его не просто увидеть, а записать интервью с Псаки по поводу шансов моей любимой американской биатлонистки Клэр Иган. Я очень наделся и направил серию запросов в Государственный департамент США. Они собирались приехать, чтобы поучаствовать в моей биатлонной программе, но им же хуже, правительство лишило себя возможности быть на этом празднике. Если говорить совсем серьезно, то пофиг.

Да, дипломатический бойкот. Меньше народу - больше кислороду. Байден сделал себе только хуже, назло кондуктору пошел пешком», - приводит слова Губерниева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, 6 декабря Белый дом официально объявил о том, что американская делегация официальных лиц не будет посещать Олимпиаду, объявив, таким образом, дипломатический бойкот. Вслед за этим аналогичное решение приняли власти Новой Зеландии, которые сослались на тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

В самом Китае ответили, что проведение соревнований никак не пострадает от отсутствия на ней высокопоставленных американских чиновников.

Олимпиада в Пекине пройде с 4 по 20 февраля.