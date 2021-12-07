Вячеслав Фетисов – о бойкоте США: Они выглядят смешно. История их ничему не учит

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил свое мнение по поводу дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине со стороны США.

Напомним, что американские власти объявили об этом решении вчера, 6 декабря. При этом отмечалось, что подобные санкции не затронут спортсменов, представляющих их государство на Олимпиаде.

– США выглядят смешно. История их ничему не учит. Бойкоты уже были, когда спортсмены пропускали Игры – это никаких дивидендов не дало. Ну не приедет чиновник из Америки, ну и что случится? Мне это непонятно. Возможно, это глубоко зарыто. Но пока все выглядит достаточно смешно, – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Добавим, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. После заявления властей США в Китае заявили, что проведение соревнований никак не пострадает от отсутствия на ней высокопоставленных американских чиновников.