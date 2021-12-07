Дмитрий Песков - о бойкоте США: Олимпиада пройдет с ними или без них

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал позицию государства об американском бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах. Олимпиада пройдет с ними или без них. В остальном - трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии, и, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут», - приводит слова Пескова ТАСС.

Добавим, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. После заявления властей США в Китае заявили, что проведение соревнований никак не пострадает от отсутствия на ней высокопоставленных американских чиновников.