Американский журналист заявил, что игроки НХЛ боятся заразиться коронавирусом в Китае

Американский журналист сайта Lohod.com Винс Меркольяно рассказал о сомнениях игроков НХЛ по поводу Олимпиады в Пекине.

«Не сказал бы, что пора паниковать, но есть шанс, что Олимпиаду отменят или что игроки НХЛ туда не поедут. Такая возможность есть. Знаю, что хоккеисты очень хотят там сыграть, но, думаю, в то же время боятся, что что-то пойдёт не так, если они заразятся», - приводит слова Меркольяно «Чемпионат».

Добавим, что НХЛ может без каких-либо санкций отказаться от участия своих хоккеистов на Олимпиаде в Пекине до 10 января.