ОКР ждет от оргкомитета «Пекин-2022» информации о вакцинации несовершеннолетних спортсменов

Заместитель генерального директора ОКР Родион Плитухин рассказал, как проходит вакцинация российских спортсменов.

«Процесс вакцинации у наших атлетов идет в плановом режиме. Единственное, на чем стоит заострить внимание, - это вопрос с вакцинацией несовершеннолетних спортсменов. По официальным данным, в ближайшее время более подробная информация будет представлена в очередном выпуске пособия по безопасному проведению Олимпийских игр», - приводит слова Плитухина «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу ОКР.

Добавим, что для атлетов, достигших 18-летнего возраста, предлагают два варианта, либо привиться разрешенной на национальном уровне вакциной от коронавируса либо пройти 21-дневный карантин.