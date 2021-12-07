IIHF окончательно допустила сборную Китая до Олимпиады в Пекине

Международная федерация хоккея допустила сборную Китая до домашней Олимпиады в Пекине, которая пройдет в следующем году.

«Совет IIHF обсудил статус мужской сборной Китая по хоккею в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года. Совет подтвердил, что поддержит принятое в 2018 году решение Конгресса IIHF о предоставлении мужской национальной сборной Китая квалификационного места на Олимпийских играх 2022 года», - написано в сообщении пресс-службы IIHF.

Напомним, что сборная Китая сыграет в группе А вместе с командами Канады, США и Германии