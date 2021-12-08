МОК заверил, что зимние Олимпийские игры в Пекине не будут перенесены из-за коронавируса

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч - младший пообещал, что зимние соревнования в Пекине не будут перенесены из-за коронавируса.

«Нет. Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях, так что необходимо быстро подстраиваться под них», - приводит слова Самаранча ТАСС.

Напомним, что из-за появления нового штамма коронавируса под названием омикрон были отменены Универсиада в Швейцарии, финал Гран-при в Японии и чемпионат Европы по шорт-треку в Германии.