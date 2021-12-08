Австралия официально объявила о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине

Правительство Австралии объявило о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийский игр в Пекине.

«Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее австралийские спортсмены поедут», - приводит слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона RT.

Напомним, что США объявили о своем дипломатическом бойкоте Олимпиады 6 декабря. Вслед за ними и Австралией может последовать Великобритания.

Причиной подобных мер называют приписываемое Китаю нарушение прав человека.