Италия не собирается бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине

Правительство Италии не собирается бойкотировать Олимпийские игры 2022 года.

«Италия не намерена осуществлять дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине», - приводит RT сообщение телеканала Rai News, ссылающийся на правительство страны.

Напомним, что США объявили о своем дипломатическом бойкоте Олимпиады 6 декабря, а сегодня об аналогичных санкциях объявило правительство Австралии. Вслед за ними может последовать Великобритания.

Причиной подобных мер называют приписываемое Китаю нарушение прав человека.

Дипломатический бойкот не запрещает спортсменам стран, его объявившим, участвовать в Олимпиаде.