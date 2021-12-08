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Италия не собирается бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине

Итальянские политики могут в 2022 году посетить Олимпиаду.
08 декабря 2021 11:35
автор: Максим Скороходов

Правительство Италии не собирается бойкотировать Олимпийские игры 2022 года.

«Италия не намерена осуществлять дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине», - приводит RT сообщение телеканала Rai News, ссылающийся на правительство страны.

Напомним, что США объявили о своем дипломатическом бойкоте Олимпиады 6 декабря, а сегодня об аналогичных санкциях объявило правительство Австралии. Вслед за ними может последовать Великобритания.

Причиной подобных мер называют приписываемое Китаю нарушение прав человека.

Дипломатический бойкот не запрещает спортсменам стран, его объявившим, участвовать в Олимпиаде.

источник: «RT на русском»
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