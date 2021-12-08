Матыцин заявил, что Россия будет претендовать на проведение еще одной Олимпиады

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия способна и планирует провести еще одни Олимпийские игры в будущем.

«У России есть планы провести еще одну Олимпиаду, я всегда об этом говорю. У нас мощная спортивная держава, с мощной инфраструктурой, с колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно, заинтересованы при определенном политическом решении. Не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр еще», - приводит слова чиновника «РИА Новости».

Напомним, ранее наша страна уже принимала одни Игры: зимняя Олимпиада 2014 года прошла в Сочи.

В настоящее время на территории России запрещено проведение крупных международных соревнований из-за санкций ВАДА, наложенных на российский спорт в связи с многочисленными фактами употребления допинга.