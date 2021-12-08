Джонсон заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет бойкотировать зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.

«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры», - отметил премьер.

В понедельник Белый дом заявил, что не планирует отправлять официальную делегацию на Игры 2022 года в Пекине из-за предполагаемых нарушений прав человека в Пекине. Бойкот будет ограничен формальной делегацией и не коснется американских спортсменов.