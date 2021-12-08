«Это самое большое предательство по отношению к спортсменам»: Валуев - о бойкоте США Олимпиады

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал решение американских властей объявить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.

«Лучшие слова сегодня прозвучали от администрации президента. Превращение спорта в политические игрища недопустимо. Это гадко, низко и подло по отношению к тем спортсменам, которые хоть и поедут на Олимпиаду, но не будут лично поддержаны теми людьми, которым часто эти же спортсмены добывают различные звания и чины. Это самое большое предательство по отношению к их спортсменам.

Что касается того, что США поддержали Канада и Великобритания, то сателлитов хватает. Владимир Владимирович в свое время хорошо сказал: «Собаки лают, караван идет». Собаки пусть настолько ненавидят своих спортсменов, что не приедут их поддержать. Это им свойственно», - приводит слова Валуева Sport24.ru.

Напомним, по словам президента США Джозефа Байдена, решение о бойкоте было принято в связи с информацией о многочисленных фактах нарушения прав и свобод человека в Китае. Позже масла в огонь подлила ситуация с исчезновением китайской теннисистки Пэн Шуай после того, как она обвинила одного из китайских высокопоставленных чиновников в сексуальном насилии.

После США о бойкоте также объявили Великобритания, Канада, Австрия, Новая Зеландия и Австралия.