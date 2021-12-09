Китай выразил недовольство Канаде из-за дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Китай выразил официальный протест Канаде, которая присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Китайская сторона выражает свое сильное недовольство, выступает решительно против этого и уже сделала строгое представление канадской стороне. Канадская сторона принимала как летние, так и зимние Олимпийские игры и должна быть хорошо осведомлена о природе олимпийского духа. Канадский подход всерьез нарушает принцип политического нейтралитета спорта, зафиксированный в Олимпийской хартии, это типичный пример политизации спорта», - сообщает заявление китайской стороны ТАСС, ссылаясь на социальные сети на странице посольства КНР в Оттаве.

Напомним, что США объявили о своем дипломатическом бойкоте Олимпиады 6 декабря, а вчера об аналогичных санкциях объявило правительство Австралии. Вслед за ними может последовать Великобритания.

Дипломатический бойкот не запрещает спортсменам стран, его объявившим, участвовать в Олимпиаде.