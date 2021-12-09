Франция не будет бойкотировать Олимпиаду в Пекине, Германия решит позже

Франция не собирается присоединяться к бойкоту Олимпийских игр в Пекине.

Такое решение огласил министр образования республики Жан-Мишель Бланкер.

«Что касается Китая, мы осудили преследование таких меньшинств как уйгуры, нарушение прав человека, мы выражали обеспокоенность по поводу китайской теннисистки... Здесь наша позиция четкая и ясная. Но бойкот Олимпиады - это совершенно другая история. Спорт нельзя смешивать с политикой. Поэтому Франция не собирается к нему присоединяться», - сказал политик в эфире BFM TV.

По информации «РИА Новости», в Германии решение примут после формирования нового правительства страны.

Напомним, о дипломатическом бойкоте Игр первыми заявили США, отказавшись отправлять в Пекин делегацию официальных представителей. Американские власти объяснили свое решение многочисленными фактами нарушения прав и свобод человека в Поднебесной. Позже к США присоединились Великобритания, Австралия, Австрия и некоторые другие государства.

Ранее Италия, как и Франция, также отказалась от участия в бойкоте.