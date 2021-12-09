МИД Китая заявилo, что США, Австралия, Великобритания и Канада поплатятся за дипломатический бойкот

Министерство иностранных дел Китая (МИД КНР) заявило, что дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине не пройдет без последствий для стран, его объявивших.

«Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой Олимпийских игр для политических манипуляций неприемлемо... и они неизбежно поплатятся за свои неправомерные действия», - приводит слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня RT, ссылаясь на AFP.

Напомним, о дипломатическом бойкоте Игр первыми заявили США, отказавшись отправлять в Пекин делегацию официальных представителей. Американские власти объяснили свое решение многочисленными фактами нарушения прав и свобод человека в Поднебесной. Позже к США присоединились Великобритания, Австралия, Канада и некоторые другие государства.

Добавим, что от участия в бойкоте отказались правительства Италии и Франции.