МИД Китая заявило, что Япония должна поддержать зимние Олимпийские игры в Пекине

Министерство иностранных дел Китая (МИД КНР) заявило, что Япония должна поддержать проведение зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Китай всеми силами поддержал Японию в проведении Олимпийских игр в Токио, сейчас же настала очередь Японии проявить должную верность своему слову», - приводит слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня «РИА Новости».

Напомним, что Олимпиаде 2022 года ряд стран объявил дипломатический бойкот. Первыми были США, отказавшись отправлять в Пекин делегацию официальных представителей. Американские власти объяснили свое решение многочисленными фактами нарушения прав и свобод человека в Поднебесной. Позже к США присоединились Великобритания, Австралия, Канада и некоторые другие государства.

Добавим, что от участия в бойкоте отказались правительства Италии и Франции.

Япония, по информации местных СМИ, не определилась с данным вопросом.