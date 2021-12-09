МОК предложил включить в программу ОИ-2028 еще три вида спорта

Исполком МОК предложил включить в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе три вида спорта.
Комитет планирует провести соревнования по скалолазанию, серфингу и скейтбордингу.
«Отмечу, что эти три вида внесли свой успешный вклад в проведение прошедшей Олимпиады», - цитирует ТАСС главу МОК Томаса Баха.
Добавим, что эти виды спорта дебютировали в программе Игр-2020.
Напомним, что чемпионом в скалолазании среди мужчин стал испанец Альберто Хинес Лопес, у женщин золото завоевала словенка Янья Гарнбрет.
источник: ТАСС