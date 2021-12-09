Алексей Сорокин: В Петербурге можно провести летнюю Олимпиаду - почему нет?

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов 2022 года Алексей Сорокин оценил возможность проведения в Санкт-Петербурге летних Олимпийских игр.

«Не исключено, что после финала Лиги чемпионов возникнет что-то другое. Здесь можно обсуждать и различные футбольные соревнования, и летние Олимпийские игры. Зимние провести будет сложно, а летние - почему нет? Отношение иностранцев понятно. Все любят сюда приезжать, восторженно отзываются о городе и с удовольствием возвращаются сюда. Мы много общаемся с коллегами из ФИФА и УЕФА, и мнения сходятся. Поэтому Санкт-Петербург может конкурировать с абсолютно любым городом Европы за любое первенство», - приводит слова Сорокина RT.

Напомним, ранее город принимал матчи чемпионата мира по футболу, Евро-2020, а в 2022 году на «Газпром-Арене» пройдет финал Лиги чемпионов.

Кроме того, в ближайшие годы в Ленинградскую область из Сочи переедет Гран-при России «Формулы-1».