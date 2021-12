Ассоциация игроков НХЛ ознакомилась с COVID-протоколом Олимпиады в Пекине.

Об этом в своем твиттере сообщил журналист Крис Джонстон.

По его информации, каждый инфицированный спортсмен для избежания карантина будет обязан сдать два подряд отрицательных ПЦР-теста в течение суток. В противном случае атлетам грозит от 21 дня до пяти недель изоляции.

As the NHL/NHLPA await the updated Beijing Olympic playbook, the IOC has provided new info: Any confirmed positive at the Games must produce two negative tests 24 hours apart. Otherwise, the quarantine period can last from 21 days up to five weeks in accordance with Chinese law.