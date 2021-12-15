Министр спорта РФ рассказал о финансировании подготовки спортсменов к Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что попросил резервный фонд выделить дополнительные средства на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде в Пекине.

«Мы обратились в правительство РФ о выделении средств из резервного фонда на подготовку команд к Олимпийским играм в Пекине. Это в первую очередь расходы по медобеспечению, проведению ПЦР-тестирования в полном объеме. В ближайшее время этот вопрос, надеюсь, будет решен. И в оставшиеся месяцы перед Олимпиадой никаких проблем с финансированием у нас не будет», - приводит слова чиновника телеканал «Матч ТВ».

Кроме того, Матыцин призвал руководителей команд обратить пристальное внимание на питание спортсменов в Пекине, поскольку, по его словам, за рубежом такие моменты всегда тяжелее контролировать.

Напомним, Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.