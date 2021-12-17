Китай призвал Японию не допускать дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Посол КНР в Японии Кун Сюанью предупредил власти страны восходящего солнца о возможном ухудшении двусторонних отношений в случае присоединения Токио к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр.

«К сожалению, некоторые люди в Японии выступают с нападками на политическую систему Китая, основываясь на своих предвзятых взглядах, и распространяют слухи и ложь о ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, призывая к дипломатическому бойкоту пекинских Игр», - приводит слова чиновника РТ, ссылаясь на «Интерфакс».

Напомним, первыми бойкот объявили власти США. Президент Америки Джозеф Байден заявил, что был вынужден пойти на такой шаг в связи с информацией о многочисленных фактах нарушения прав и свобод человека в Китае.

Позже позицию США поддержали Австралия и Канада. В то же время ряд европейских государств, например, Италия и Франция отказались от таких мер, посчитав их неэффективными и призвав не смешивать спорт с политикой.