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Станислав Поздняков: Войти в команду спортивных комментаторов не проще, чем отобраться на Олимпиаду

В Олимпийском комитете России началась торжественная церемония вручения III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта».
Станислав Поздняков: Войти в команду спортивных комментаторов не проще, чем отобраться на Олимпиаду
18 декабря 2021 16:38
автор: Сергей Иванов
автор фото: Олимпийский комитет России

В самом начале с приветственным словом к участникам, номинантам и гостям обратился президент ОКР, четырехкратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

- Премия проводится уже в третий раз, и это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что идея ее создания нашла отклик в вашем профессиональном сообществе, а миссия Ассоциации спортивных комментаторов оказалась успешной.

Сегодня в Олимпийском комитете России собрались все те профессионалы своего дела, благодаря которым мы не просто любим спорт, а любим спорт смотреть и слушать. Особенно в те моменты, когда выступают и побеждают наши, российские спортсмены.

У комментаторов есть особая привилегия, обусловленная спецификой профессии - они первыми сообщают о всех значимых событиях с участием наших спортсменов и команд на крупных международных соревнованиях.

Именно вы формируете отношение огромной телеаудитории болельщиков к происходящим спортивным событиям. И на вас лежит поэтому огромная ответственность. Каждое слово, мнение, оценочное суждение, высказанное в эфире, имеет большое значение как с точки зрения восприятия болельщиками итогового результата, так и для спортсменов, тренеров, специалистов – всех тех людей, кто работает на этот результат, вкладывая в него силы, знания и душу.

Для того, чтобы в вашей профессии добиться успеха, нужно обладать множеством качеств и, безусловно, талантом. Предположу, что попасть в команду спортивных комментаторов не менее сложно, чем спортсмену отобраться на Олимпийские игры!

Премия «Голос Спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».

источник: «Советский спорт»
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