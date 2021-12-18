Сергей Курдюков получил премию Николая Озерова «Лучший комментатор по версии руководителей спортивных организаций».

Сергей Курдяков не смог прибыть на церемонию награждения, но записал видеообращение. «Дорогие, друзья, братья по спорту. От своего имени и имени канала хочу сказать вам спасибо! У нас с вами важная миссия в непростые времена, как их принято называть. Мы несем радость людям в нашей жизни, энергию жизни. Это счастливая судьба. Давайте так и продолжать».

Отметим, что победителя в номинации объявила 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в беге на дистанции от 100 до 5000 метров, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Рима Баталова.

Премия «Голос Спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».