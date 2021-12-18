Дмитрий Рыбьяков и Константин Перминов стали лауреатами премии Алексадра Иваницкого

Премию Алексадра Иваницкого «Голос спорта-страна» получили комментаторы Дмитрий Рыбьяков и Константин Перминов.

Константин Перминов: «Спасибо за то, что обращаете внимание не только на тех людей, кто сверкает в столице. Но и регионы не забываете».

Премия «Голос Спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».