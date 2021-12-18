Премия Нины Ереминой досталась Ольге Богословской

Бывшая легкоатлетка, обладательница серебряной медали летних Олимпийских игр 1992 года в эстафете 4×100 метров, а ныне комментатор Ольга Богословская стала лауреатом премии Нины Ереминой «Женский голос спорта».

Ольга Богословская: «Спасибо за выбор. Это третья церемония, каждый раз было трепетно в груди, когда объявляли эту номинацию. Что касается Нины Ереминой, то очень хочется когда-нибудь стать таким же брендом как ее голос. У каждого из нас есть персональные поклонники. Среди таких была моя мама, которой нет уже семь лет. Она не пропускала ни одного моего репортажа. Ей я и посвящаю эту награду».

Отметим, что награду победительнице вручила трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

Премия «Голос Спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».