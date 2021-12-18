Дмитрий Губерниев – обладатель премии «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио»

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал победителем премии Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».

Дмитрий Губерниев прислал видео поздравление, он сейчас на биатлонном Кубке мира: «Здравствуйте коллеги. Моя рука у сердца. Спасибо за высокую оценку моей скромной работы. Нахожусь на биатлоне, всем большой привет передаю из эфира».

Отметим, что победителя в номинации объявила двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию, знаменосец нашей команды на Олимпиаде в Токио Софья Великая.