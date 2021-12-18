Мария Киселева стала лауреатом специальной премии «ЧЕМПИОН»

Специальной премии Российской ассоциации спортивных комментаторов «ЧЕМПИОН» удостоилась трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира Мария Киселева.
Награда вручается человеку, который является чемпионом в своей спортивной карьере, комментировал спортивные события и имеет опыт руководящей работы.
Мария Киселева: «Неожиданно, но очень приятно. Нахожусь здесь с самого первого года (Мария была ведущей предыдущих церемоний). Спасибо всем, кто это придумал и развивает. Думаю, впереди у вас тридцать по три, а то и больше новых награждений. Такими легендами, которые сейчас в зале, стать трудно. Пожелаю молодым быть похожими на вас».
Отметим, что приз победительнице вручил член президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Олег Жолобов.