Денис Казанский стал обладателем премии Вадима Синявского

Спортивный телекомментатор стал обладателем Премии Вадима Синявского «Лучший комментатор по версии членов российской ассоциации спортивных комментаторов».

Денис Казанский: «Прошу прощения, что не могу с вами разделить атмосферу праздника. И лично получить приз, который для меня очень важен. Мы, спортивные комментаторы, очень разные, но выполняем одну миссию, стараемся сделать мир, который нас окружает, немножко краше. Спасибо за доверие».

Премия «Голос спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».