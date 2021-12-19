Вяльбе - о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине: Мне вообще пофиг

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение властей нескольких стран объявить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.

«Да нам… Нельзя так, конечно, писать, но, честно сказать, мне вообще пофиг на этот бойкот. Нет, на самом деле, мне-то какая разница: приедет там Байден на Олимпиаду или не приедет? Это же для нас, для спортсменов вообще никакой роли не играет. Мы его все равно там не увидим», - приводит слова Вяльбе «КП Спорт».

Напомним, по словам президента США Джозефа Байдена, решение о бойкоте было принято в связи с информацией о многочисленных фактах нарушения прав и свобод человека в Китае. Позже масла в огонь подлила ситуация с исчезновением китайской теннисистки Пэн Шуай после того, как она обвинила одного из китайских высокопоставленных чиновников в сексуальном насилии.

После США о бойкоте также объявили Великобритания, Канада, Австрия, Новая Зеландия и Австралия.