ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вячеслав Фетисов: Статистика WADA стала для меня сюрпризом

В России выявлено наибольшее количество положительных допинг-тестов в мире в 2019 году
21 декабря 2021 11:03
автор: Александр Шульгин

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал статистику WADA по количеству нарушений анти-допингового законодательства в 2019 году, согласно которой Россия заняла первое место.

«Очень плохо. Это то первенство, которое нам точно не нужно. Похоже, проблемы остаются, из-за чего мы страдаем. Не знаю, что делается для улучшения ситуации. Этот вопрос надо не мне задавать. Даже если что-то и делается, то не лучшим образом. Мы же хотим, чтобы эта история с флагом и гимном закончилась, чтобы спортсмены могли спокойно готовиться к чемпионатам мира, к Олимпийским играм, не думая о том, что их не допустят. Здесь должна быть основная озабоченность спортивного руководства всех уровней: от федераций до детско-юношеского спорта. Для меня эта статистика стала сюрпризом. Думал, что у нас все намного лучше», - приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Напомним, в 2020 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал инициативу WADA ввести санкции против российского спорта сроком на два года. В течение этого времени отечественные спортсмены не имеют права выступать под флагом России и использовать национальный гимн на мировых первенствах и Олимпийских играх, а Россия - принимать у себя соревнования такого уровня.

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристокЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАКарпин назвал самого неуправляемого игрока в своей карьере
Черчесов троллит Карпина. За сахар, отскок от Словакии и, видимо, просто c досады
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вернулся в информационное пространство. Возглавил чемпиона Венгрии и наговорил много интересного.
Венгры презентовали Черчесова, НХЛ объявила локдаун до Рождества, Кихира не выступит на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Ковид-проблемы НХЛ русским не помеха! На три очка Капризова Гурьянов ответил двумя (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова не спасли «Миннесоту» от выездного поражения от «Далласа» (4:7), в составе которого двумя голевыми пасами отметился Денис Гурьянов. А «звезды» отомстили «дикарям» за разгром месячной давности (2:7).
Станет ли Стас своим в Будапеште? Черчесов возглавил «Ференцварош»
Преступник или Укупник? Ваноли или Малахов? Кокорин или Мамаев? Обзор футбольных мемов
Главные футбольные события недели в картинках.
Деньги или забота о здоровье? Что стоит за надвигающимся отказом НХЛ от олимпийского Пекина-2022
Олимпиада с участием энхаэловцев, похоже, накрывается медным тазом. Все говорит о том, что в ближайшие пару дней будет объявлено об отказе лиги от поездки в Пекин.
Борзыкин подвел Winline и Parimatch? Джака получил желтую карточку под ставку? Букмекерский обзор
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
СНГ-финал в честь года СНГ в CS:GO! Сказочные для России итоги BLAST Premier 2021
Триумфатором заключительного в 2021 году турнира по CS:GO ожидаемо стал российско-украинский коллектив Natus Vincere. И логично, что в решающем матче «рожденным побеждать» противостоял российский Gambit. В Копенгагене мы очередной раз увидели доминирование СНГ над остальными региональными зонами.
Увы, финны к Пекину готовы лучше… Почему России на КПК не помогли ни суперсостав, ни трибуны, ни судьи
Сборная России заняла лишь второе место на московском этапе Евротура, проиграв команде Суоми решающий матч в овертайме (2:3).
Не Латыпов так Резцова! Россия с блеском выдержала график «ни дня без медали»
Во Франции завершился последний перед новогодней паузой этап Кубка мира. Кристина Резцова стала бронзовым призером в масс-старте, самой элитной из биатлонных гонок.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика