Вячеслав Фетисов: Статистика WADA стала для меня сюрпризом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал статистику WADA по количеству нарушений анти-допингового законодательства в 2019 году, согласно которой Россия заняла первое место.

«Очень плохо. Это то первенство, которое нам точно не нужно. Похоже, проблемы остаются, из-за чего мы страдаем. Не знаю, что делается для улучшения ситуации. Этот вопрос надо не мне задавать. Даже если что-то и делается, то не лучшим образом. Мы же хотим, чтобы эта история с флагом и гимном закончилась, чтобы спортсмены могли спокойно готовиться к чемпионатам мира, к Олимпийским играм, не думая о том, что их не допустят. Здесь должна быть основная озабоченность спортивного руководства всех уровней: от федераций до детско-юношеского спорта. Для меня эта статистика стала сюрпризом. Думал, что у нас все намного лучше», - приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Напомним, в 2020 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал инициативу WADA ввести санкции против российского спорта сроком на два года. В течение этого времени отечественные спортсмены не имеют права выступать под флагом России и использовать национальный гимн на мировых первенствах и Олимпийских играх, а Россия - принимать у себя соревнования такого уровня.