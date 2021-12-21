Шамиль Тарпищев: Ученик в Америке из открытой бутылки никогда воду не выпьет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал статистику WADA за 2019 год по количеству случаев нарушений антидопингового законодательства, согласно которой Россия занимает первое место (167).

«Эта статистика ни о чем. Сейчас можно попасться на чем угодно. Тут, скорее, вопрос культуры. Ученик в Америке из открытой бутылки никогда воду не выпьет, это надо прививать с детства. Были случаи, когда во время болезни приходит врач, что-то дает из препаратов, и спортсмен принимает лекарства, но не сообщает об этом. Забывают люди. Так было со Светланой Кузнецовой.

167 случаев - это ничто, смешное число. Сейчас внедряются антидопинговые программы. В сборных это все отработано, а от случайных попаданий никто не застрахован. У нас Габашвили попался на медикаментах, дисквалифицировали на полгода. Спортсмены - народ особый», - приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Напомним, в 2020 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал инициативу WADA ввести санкции против российского спорта сроком на два года. В течение этого времени отечественные спортсмены не имеют права выступать под флагом России и использовать национальный гимн на мировых первенствах и Олимпийских играх, а Россия - принимать у себя соревнования такого уровня.