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Министр спорта РФ назвал сумму, потраченную на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине

За четыре года государство выделило более одного миллиарда рублей
21 декабря 2021 11:50
автор: Александр Шульгин

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, какую сумму государство потратило на подготовку спортсменов к зимней Олимпиаде в Пекине.

«Подготовка команд к Пекину вышла на заключительный этап. Обращаем внимание ко всем деталям подготовки, российские спортсмены продолжают бороться за олимпийские лицензии. За четырехлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее Матыцин призвал руководителей команд пристально следить за питанием олимпийцев на соревнованиях, а также подчеркнул, что сборная России должна быть обеспечена всем необходимым с медицинской точки зрения.

Напомним. Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: ТАСС
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