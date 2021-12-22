Президент World Athletics раскритиковал дипломатические бойкоты зимних Олимпийских игр в Пекине

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу раскритиковал идею организации дипломатических и иных бойкотов Олимпийским играм в Пекине.

«Могу сказать откровенно, что философски я выступаю против спортивных бойкотов. Я их испытал на себе, будучи спортсменом. Они никогда не приводили к тому, ради чего затевались. Дипломатические бойкоты не оказывали особенного влияния на спортсменов, это не самый сильный жест», - приводит слова Коу ТАСС.

Напомним, что сам Коу из-за отказа Великобритании участвовать в летних Олимпийских играх в Москве выступал в 1980 году под флагом МОК и завоевал там серебряную медаль в беге на дистанции 800 м и золотую - на 1500 м.