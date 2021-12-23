Тарасова - о трансгендерах в спорте: Я солидарна с Путиным. Происходит безобразие

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина, заявивший, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины - с мужчинами. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», - приводит слова Татьяны Анатольевны РИА Новости.

Напомним, что в Токио впервые выступил спортсмен трансгендер, бывший мужчина Лорел Хаббард, выступая среди женщин в тяжелой атлетике, заняла последнее место, после этого объявив о завершении карьеры. Отметим, что Лорел, которую до смены пола звали Гэвин, являлась самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио (43 года).