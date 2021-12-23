Журова назвала трансгендеров главной угрозой женскому мировому спорту

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина, заявивший, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
«Владимир Владимирович абсолютно прав. Я считаю, трансгендеры должны соревноваться в отдельной категории. Из-за них может наступить закат эры всего женского спорта», - приводит слова Светланы Sport24.
Напомним, что в Токио впервые выступил спортсмен трансгендер, бывший мужчина Лорел Хаббард, выступая среди женщин в тяжелой атлетике, заняла последнее место, после этого объявив о завершении карьеры. Отметим, что Лорел, которую до смены пола звали Гэвин, являлась самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио (43 года).
источник: Sport24.ru