Евгений Трефилов: С приходом этих трансгендеров женский спорт постепенно уйдет в сторону небытия

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, заявивший, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

«С приходом этих трансгендеров женский спорт постепенно уйдет в сторону небытия. Давайте создавать тогда для трансгендерных спортсменов отдельные соревнования, как это мы сделали для паралимпийцев», - приводит слова Трефилова Metaratings.ru.

Напомним, что в Токио впервые выступил спортсмен трансгендер, бывший мужчина Лорел Хаббард, выступая среди женщин в тяжелой атлетике, заняла последнее место, после этого объявив о завершении карьеры. Отметим, что Лорел, которую до смены пола звали Гэвин, являлась самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио (43 года).