Тихонов - о трансгендерах: Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто «перелицевался»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, заявивший, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

«Правильно поднят вопрос. Это ненормально. Женщина должна быть женщиной. Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто «перелицевался», за свои деньги создают структуры, свой комитет придумывают», - приводит слова Тихонова РИА Новости.

Напомним, что в Токио впервые выступил спортсмен трансгендер, бывший мужчина Лорел Хаббард, выступая среди женщин в тяжелой атлетике, заняла последнее место, после этого объявив о завершении карьеры. Отметим, что Лорел, которую до смены пола звали Гэвин, являлась самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио (43 года).