Николай Валуев: Трансгендеры в спорте - это намного хуже, чем безобразие

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, заявивший, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

«Трансгендеры в спорте - это намного хуже, чем безобразие, культурных слов не подобрать. Если так продолжится, то полная дискредитация женского мирового спорта не за горами», - приводит слова Николая Sport24.

Напомним, что в Токио впервые выступил спортсмен трансгендер, бывший мужчина Лорел Хаббард, выступая среди женщин в тяжелой атлетике, заняла последнее место, после этого объявив о завершении карьеры. Отметим, что Лорел, которую до смены пола звали Гэвин, являлась самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио (43 года).