Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал сумму, выплаченную российским спортсменам, которые завоевали медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, прошедших в этом году.

«В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей», - приводит слова Матыцина «МК-Спорт».

Напомним, что из-за санкций ВАДА в отношении российского спорта, представители нашей страны выступали под нейтральным флагом, представляя ОКР и ПКР и в случае победы слушали в свою честь отрывок из первого концерта Чайковского.