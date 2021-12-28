ОКР надеется, что российские спортсмены завоюют на Олимпиаде в Пекине около 30 медалей

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, какой результат ожидают от российских спортсменов на грядущих зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Те планы, которые есть на сегодняшний день, были созданы на основе глубокого анализа. Мы основываемся на результатах, которые российские спортсмены показывали между Олимпийскими играми на крупнейших соревнованиях: чемпионатах мира, Европы, а также этапах Кубка мира. В этом году по имеющимся цифрам мы видим, что наши спортсмены способны завоевать суммарно около 30 медалей. На этот результат мы и будем ориентироваться. Другое дело, что пандемия вносит свои коррективы в любые планы. К сожалению, из-за этого спортивный календарь был скомкан, не все соревнования удалось провести. Так что те цифры, которые мы имеем, меньшей точности, чем те, что у нас были четыре года назад», - приводит слова Позднякова RT, ссылаясь на «КП Спорт».

Напомним, что также, как и в Токио российские спортсмены, должны будут выступать на под нейтральным флагом, представляя ОКР, без использования государственной символики, включая гимн страны.

На прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в корейском Пхенчхане, представителями Российской Федерации было завоевано две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей, что являлось 13-м результатом в неофициальном медальном зачете.