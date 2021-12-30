Китай поможет с получением виз спортсменами для участия в Олимпиаде

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти Поднебесной помогут с получением виз тем участникам Олимпийских игр в Пекине, которые будут полностью соблюдать коронавирусные ограничения.

«Китай приглашает спортсменов со всего мира для участия в зимних Олимпийских играх. При условии соблюдения соответствующих правил Китай сделает все возможное, чтобы оказать максимальное содействие спортсменам в получении виз», - приводит слова чиновника «РИА Новости».

Он также напомнил, что спортсмены обязаны быть полностью вакцинированных и не менее, чем за 14 дней до начала соревнований, либо пройти 21-дневный карантин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.