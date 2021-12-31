МОК согласовал форму российских бобслеистов на Олимпиаде в Пекине

В Федерации бобслея России сообщили о согласовании эскизов формы для выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Необходимые варианты дизайна соревновательной экипировки и оборудования, которые мы отправляли в Олимпийский комитет России (ОКР), прошли согласование в МОК», - приводит ТАСС слова Генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко.

Напомним, что Россию подозревают в сокрытии положительных допинг проб в Московской лаборатории и подделке базы данных. По решению CAS, до 17 декабря 2022 года российские спортсмены должны выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под нейтральным флагом, без использования государственной символики, включая гимн страны.