«Непопулярные, но эффективные». В Госдуме рассказали о мерах безопасности на ОИ

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев объяснил, почему Олимпийским играм в Пекине не грозит отмена.

«Те меры контроля, к которым будут прибегать в Пекине, наверняка не будут популярны, но зато эффективны. Жесткий контроль, постоянное тестирование, минимальное общение с людьми вне команды, а также ограничение в перемещении - гостиница, транспорт, стадион. И наоборот.

Думаю, что Пекин справится с задачей организации Олимпиады. Китайцы - очень дисциплинированная нация, все работают по приказам и по тем протоколам, которые были прописаны. Я не сомневаюсь в том, что все пройдет хорошо. Но сегодня нельзя быть уверенным на все 100 процентов - опасения, безусловно, есть, тревога тоже, но я думаю, что будут привлечены дополнительные меры безопасности, которые минимизируют риски», - приводит слова политика «Газета.Ru».

Напомним, к участию в соревнованиях будут допущены только полностью вакцинированные спортсмены, либо те, кто пройдет 21-дневный карантин по прибытии в Китай.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.