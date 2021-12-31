Председатель КНР Цзиньпин: Китай как следует готовится к Олимпийским играм

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин подтвердил, что страна продолжает готовиться к Олимпиаде, несмотря на распространение по миру нового штамма коронавируса под названием «омикрон».

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду. Пока мир находится в ожидании, Китай как следует готовится к Играм», - приводит слова Цзиньипина RT, ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что из-за нового штамма коронавируса уже были отменены Универсиада, чемпионат Европы по шорт-треку, а НХЛ пришлось увеличить рождественскую паузу и отказаться от участия в Олимпиаде в Пекине.