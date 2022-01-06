Олимпийский комитет Швейцарии обратился в МОК с призывом перенести Олимпиаду-2022

Глава Национального олимпийского комитета Швейцарии Ральф Штокли призвал МОК изучить вопрос с переносом Олимпиады 2022 года в Пекине из-за коронавируса.

– Практически каждый день появляется информация о том, что все больше спортсменов сдают положительные тесты на коронавирус. И по этой причине они не могут попасть на Олимпиаду. До церемония открытия Игр осталось мало времени, однако еще есть возможность обсудить вариант с переносом соревнований. Ситуация сложная, когда лучшие спортсмены не приедут в Пекин, – цитирует Штокли портал RTS.

Напомним, что ОИ-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.